Битюков Михаил Отст. Солдат Д.Новопавловской Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Битюкова Феодосия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Битюков Ефим Казак Р.Камышлова Михайлов
Мать ребёнка: Битюкова Феодосия Семенова
Смерть
После 1795