Битюков Михаил Отст. Солдат Д.Новопавловской Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Битюков Михаил Отст. Солдат Д.Новопавловской Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1728 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Битюков Иван Михайлов

Мать ребёнка: Битюкова Феодосия Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Битюкова Феодосия Семенова

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Битюков Ефим Казак Р.Камышлова Михайлов

Мать ребёнка: Битюкова Феодосия Семенова

Смерть
После 1795

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