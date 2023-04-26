Пивцаев Федор Николаевич
Место рожденияСобакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.06.1880
Казанская церковь села Барановки
Рождение
Около 1880
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Бракосочетание
20.01.1899
Жена: Пивцаева Васса Сергеевна
Рождение ребёнка
16.01.1900
Дочь: Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Пивцаева Васса Сергеевна
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
13.02.1901
Мать ребёнка: Пивцаева Васса Сергеевна
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1902
Дочь: Марфа Феодоровна
Мать ребёнка: Пивцаева Васса Сергеевна
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Смерть
1933