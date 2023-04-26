Пивцаев Федор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПивцаев Федор Николаевич

Пивцаев Федор Николаевич

Место рождения

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
02.06.1880
Казанская церковь села Барановки
Рождение
Около 1880

Отец: Пивцаев Николай Ильич

Мать: Пивцаева Феодора (Феодосия) Ермолаева

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Бракосочетание
20.01.1899

Жена: Пивцаева Васса Сергеевна

Рождение ребёнка
16.01.1900

Дочь: Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Пивцаева Васса Сергеевна

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
13.02.1901

Сын: Пивцаев Иоанн Федорович

Мать ребёнка: Пивцаева Васса Сергеевна

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1902

Дочь: Марфа Феодоровна

Мать ребёнка: Пивцаева Васса Сергеевна

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Смерть
1933
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close