Пивцаева (Матвеева) Феодора (Феодосия) Ермолаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивцаева (Матвеева) Феодора (Феодосия) Ермолаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

До ?.04.1884

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1877

Муж: Пивцаев Николай Ильич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1878

Дочь: Базлина Агапия Николаевна

Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Пивцаев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
Около ?.08.1883

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
До ?.04.1884
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Похороны
Неизвестно
На приходском кладбище
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