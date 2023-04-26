Пивцаева (Матвеева) Феодора (Феодосия) Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиДо ?.04.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1877
Рождение ребёнка
27.01.1878
Дочь: Базлина Агапия Николаевна
Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
Около ?.08.1883
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Пивцаев Николай Ильич
Смерть
До ?.04.1884
Похороны
Неизвестно
На приходском кладбище