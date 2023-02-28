Пивцаева (Ботова) Васса Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1899
Рождение ребёнка
16.01.1900
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Пивцаев Федор Николаевич
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
13.02.1901
Отец ребёнка: Пивцаев Федор Николаевич
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1902
Дочь: Марфа Феодоровна
Отец ребёнка: Пивцаев Федор Николаевич
Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Смерть
Неизвестно