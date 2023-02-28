Пивцаева (Ботова) Васса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПивцаева (Ботова) Васса Сергеевна

Пивцаева (Ботова) Васса Сергеевна

avatar

Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1899

Муж: Пивцаев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
16.01.1900

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Пивцаев Федор Николаевич

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
13.02.1901

Сын: Пивцаев Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Пивцаев Федор Николаевич

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Рождение ребёнка
01.07.1902

Дочь: Марфа Феодоровна

Отец ребёнка: Пивцаев Федор Николаевич

Собакино село,Барановской волости , Хвалынского уезда
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close