Казакова Наталья Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1992
Рождение ребёнка
18.05.2011
Дочь: Казакова Алёна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.10.2014
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.12.2016
Сын: Корнилов Данил Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.11.2021
Дочь: Корнилова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан