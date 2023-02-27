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Казакова Наталья Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1992

Отец: Грищенко Игорь Генна́дьевич

Мать: Грищенко Людмила Валериановна

Рождение ребёнка
18.05.2011

Дочь: Казакова Алёна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.10.2014

Сын: Казаков Семён Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.12.2016

Сын: Корнилов Данил Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.11.2021

Дочь: Корнилова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

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