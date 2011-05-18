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Казакова Алёна Сергеевна
Казакова Алёна Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.05.2011
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Казакова Наталья Игоревна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.2011
Отец: не указан
Мать:
Казакова Наталья Игоревна
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