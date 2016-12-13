Корнилов Данил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилов Данил Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1992 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2016

Отец: не указан

Мать: Казакова Наталья Игоревна

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