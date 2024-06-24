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Захаров Александр Андреевич

Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769

Сын: Захаров Роман Александрович

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Захарова) Марья Александровна

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Захаров Стефан Александрович

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Захаров Никита Александрович

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Захарова) Ирина Александровна

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Захарова) Домна Александровна

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Захарова) Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Захарова Марфа

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение
1869

Отец: Захаров Андрей Иванович

Мать: Захарова Усл... Макаровна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Марфа

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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