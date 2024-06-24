Захаров Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Захаров Роман Александрович
Мать ребёнка: Захарова Марфа
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Захарова) Марья Александровна
Мать ребёнка: Захарова Марфа
Рождение ребёнка
1775
Сын: Захаров Стефан Александрович
Мать ребёнка: Захарова Марфа
Рождение ребёнка
1777
Сын: Захаров Никита Александрович
Мать ребёнка: Захарова Марфа
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Захарова) Ирина Александровна
Мать ребёнка: Захарова Марфа
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Захарова) Домна Александровна
Мать ребёнка: Захарова Марфа
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Захарова) Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Захарова Марфа
Рождение
1869
Отец: Захаров Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Марфа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно