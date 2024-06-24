Захарова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Сын: Захаров Роман Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Захарова) Марья Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Захаров Стефан Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Захаров Никита Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Захарова) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Захарова) Домна Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Захарова) Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно