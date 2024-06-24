Захарова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Александр Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Захаров Роман Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Андреевич

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Захарова) Марья Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Андреевич

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Захаров Стефан Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Андреевич

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Захаров Никита Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Андреевич

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Захарова) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Андреевич

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Захарова) Домна Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Андреевич

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Захарова) Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Андреевич

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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