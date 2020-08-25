Дорн (Кожемякина) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорн (Кожемякина) Надежда Владимировна

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Место рождения

д. Русско-Семеновка

Дата рождения

14.07.1959

Дата смерти

25.08.2020

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1959

Отец: Кожемякин Владимир Иванович

Мать: Варвара Филипповна

д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
08.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорн Александр

д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
14.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорн Александр

д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
31.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорн Александр

д. Русско-Семеновка
Смерть
25.08.2020
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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