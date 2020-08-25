Дорн (Кожемякина) Надежда Владимировна
Место рожденияд. Русско-Семеновка
Дата рождения14.07.1959
Дата смерти25.08.2020
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1959
Отец: Кожемякин Владимир Иванович
Мать: Варвара Филипповна
д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
08.10.1978
д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
14.02.1984
д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
31.05.1985
д. Русско-Семеновка
Смерть
25.08.2020
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно