(Кожемякина) Варвара Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кожемякина) Варвара Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

1958 г.р.
1959 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1958

Сын: Кожемякин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Кожемякин Владимир Иванович

Россия, Новосибирская область, Тогучинский район, п Русско-Семеновский
Рождение ребёнка
14.07.1959

Дочь: Дорн Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Кожемякин Владимир Иванович

д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
17.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожемякин Владимир Иванович

Россия, Новосибирская область, Тогучинский район, п Русско-Семеновский
Рождение ребёнка
18.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожемякин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
14.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожемякин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожемякин Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
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