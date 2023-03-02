(Кожемякина) Варвара Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1958
Сын: Кожемякин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Кожемякин Владимир Иванович
Россия, Новосибирская область, Тогучинский район, п Русско-Семеновский
Рождение ребёнка
14.07.1959
Дочь: Дорн Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Кожемякин Владимир Иванович
д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
17.09.1961
Россия, Новосибирская область, Тогучинский район, п Русско-Семеновский
Рождение ребёнка
18.05.1964
Рождение ребёнка
14.06.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка