Дорн Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорн Александр

Дорн Александр

avatar

Место рождения

НСО Тогучинского р-на с Шумилово

Дата рождения

28.05.1960

Дата смерти

07.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1960

Отец: Дорн Андрей

Мать: Дорн Просковья

НСО Тогучинского р-на с Шумилово
Рождение ребёнка
08.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорн Надежда Владимировна

д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
14.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорн Надежда Владимировна

д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
31.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорн Надежда Владимировна

д. Русско-Семеновка
Смерть
07.05.2000
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close