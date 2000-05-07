Дорн Александр
Место рожденияНСО Тогучинского р-на с Шумилово
Дата рождения28.05.1960
Дата смерти07.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1960
Отец: Дорн Андрей
Мать: Дорн Просковья
НСО Тогучинского р-на с Шумилово
Рождение ребёнка
08.10.1978
д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
14.02.1984
д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
31.05.1985
д. Русско-Семеновка
Смерть
07.05.2000
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно