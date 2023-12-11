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Науменко Остап

Место рождения

Пески, Полтавська область

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1810 г.р.
1812 г.р.
1814 г.р.
1818 г.р.
1820 г.р.
1825 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Науменко Емельян

Мать: не указана

Пески, Полтавська область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Акилина

Рождение ребёнка
1812

Сын: Науменко Григорий

Мать ребёнка: Акилина

Рождение ребёнка
1814

Сын: Науменко Семён

Мать ребёнка: Акилина

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Акилина

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Акилина

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Феоктиста

Мать ребёнка: Акилина

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Акилина

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Акилина

Смерть
После 1850

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