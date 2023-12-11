Науменко Остап
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Науменко Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Рождение ребёнка
1812
Сын: Науменко Григорий
Мать ребёнка: Акилина
Рождение ребёнка
1814
Сын: Науменко Семён
Мать ребёнка: Акилина
Рождение ребёнка
1818
Рождение ребёнка
1820
Рождение ребёнка
1825
Рождение ребёнка
1829
Рождение ребёнка
1831
Смерть
После 1850