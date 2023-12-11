Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Между 1835 и 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1810 г.р.
1812 г.р.
1814 г.р.
1818 г.р.
1820 г.р.
1825 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Науменко Остап

Рождение ребёнка
1812

Сын: Науменко Григорий

Отец ребёнка: Науменко Остап

Рождение ребёнка
1814

Сын: Науменко Семён

Отец ребёнка: Науменко Остап

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Науменко Остап

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Науменко Остап

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Феоктиста

Отец ребёнка: Науменко Остап

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Науменко Остап

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Науменко Остап

Смерть
Между 1835 и 1850

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