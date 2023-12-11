Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиМежду 1835 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Науменко Остап
Рождение ребёнка
1812
Сын: Науменко Григорий
Отец ребёнка: Науменко Остап
Рождение ребёнка
1814
Сын: Науменко Семён
Отец ребёнка: Науменко Остап
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Науменко Остап
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Науменко Остап
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Феоктиста
Отец ребёнка: Науменко Остап
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Науменко Остап
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Науменко Остап
Смерть
Между 1835 и 1850