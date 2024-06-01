Карнакова Акулина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1913
Отец ребёнка: Карнаков Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Карнаков Петр Ильич
Отец ребёнка: Карнаков Илья Григорьевич
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Карнаков Илья Григорьевич
Смерть
1960
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область