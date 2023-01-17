Карнаков Илья Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Карнаков Григорий
Мать: Карнакова Афимья
Рождение ребёнка
28.02.1913
Мать ребёнка: Карнакова Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Карнаков Петр Ильич
Мать ребёнка: Карнакова Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Карнакова Акулина Николаевна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Нина Ильинична
Мать ребёнка: Карнакова Акулина Николаевна
Смерть
Неизвестно