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Карнаков Илья Григорьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Карнаков Григорий

Мать: Карнакова Афимья

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1913

Сын: Карнаков Василий Ильич

Мать ребёнка: Карнакова Акулина Николаевна

Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Карнаков Петр Ильич

Мать ребёнка: Карнакова Акулина Николаевна

Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Карнаков Андрей Ильич

Мать ребёнка: Карнакова Акулина Николаевна

Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Нина Ильинична

Мать ребёнка: Карнакова Акулина Николаевна

Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Бураново, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
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