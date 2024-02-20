Калафат (Черкас) Пелагея Трифоновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения24.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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24.09.1877
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1877г.,лист-59,зап.-28
Бракосочетание
07.02.1894
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь м/к 1894г. / зап.№ 7 /, ГАДО , Ф - 426-1-7 / лист № 31 /.
Рождение ребёнка
20.02.1895
Отец ребёнка: Калафат Игнатий Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1895г. /запись № 18 / ГАДО - Ф-426-1-7 /стр.№ / 63 /
Рождение ребёнка
13.09.1897
Дочь: Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Калафат Игнатий Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1897г. /запись № 56 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 19 /
Рождение ребёнка
07.02.1900
Дочь: Елена Игнатьевна
Отец ребёнка: Калафат Игнатий Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1900г. /запись № 16 / ГАДО - Ф-426-1-8 /стр.№ / 174 /
Рождение ребёнка
01.11.1902
Сын: Калафат Трифон Игнатьевич
Отец ребёнка: Калафат Игнатий Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1902г. /запись № 75 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 97 /
Рождение ребёнка
21.09.1907
Отец ребёнка: Калафат Игнатий Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1907г. /запись № 66 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 32 /
Рождение ребёнка
09.01.1909
Дочь: Василиса Игнатьевна
Отец ребёнка: Калафат Игнатий Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1909г. /запись № 2 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 137 /
Рождение ребёнка
13.08.1911
Дочь: Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Калафат Игнатий Федорович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.08.1912
Дочь: Акилина Игнатьевна
Отец ребёнка: Калафат Игнатий Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1912г. /запись № 54 / ГАДО - Ф-426-1-12 /стр.№ / 28 /
Рождение ребёнка
20.05.1916
Дочь: София Игнатьевна
Отец ребёнка: Калафат Игнатий Федорович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1916г. /запись № 29 / ГАДО - Ф-426-1-13 /стр.№ 10 /
Смерть
Неизвестно