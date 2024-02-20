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(Калафат) Акилина Игнатьевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

10.08.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1912

Отец: Калафат Игнатий Федорович

Мать: Калафат Пелагея Трифоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1912г. /запись № 54 / ГАДО - Ф-426-1-12 /стр.№ / 28 /
Смерть
Неизвестно
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