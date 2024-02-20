Калафат Федор Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалафат Федор Игнатьевич

Калафат Федор Игнатьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

20.02.1895

Дата смерти

20.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1895

Отец: Калафат Игнатий Федорович

Мать: Калафат Пелагея Трифоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1895г. /запись № 18 / ГАДО - Ф-426-1-7 /стр.№ / 63 /
Смерть
20.12.1937
Причина смерти: Репрессирован - ВМН / Расстрел /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close