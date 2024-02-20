Калафат Иван Игнатьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения21.09.1907
Дата смерти23.03.1908
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1907
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1907г. /запись № 66 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 32 /
Смерть
23.03.1908
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: В младенческом возрасте - болезнь скарлатина | Николаевская церковь м/к 1908г. / зап.№ 11 /, ГАДО , Ф - 426-1-11 / лист № 117 /.