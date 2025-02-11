(Лешина) Варвара Яковлева
женский, родилась 29.11.1876, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умерла Неизвестно
ОтецЛешин Яков Савельев1842 г.р.
МатьЛешина Варвара АндрееваДо 1853 г.р.
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Рождение
29.11.1876
Отец: Лешин Яков Савельев
Мать: Лешина Варвара Андреева
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Крещение
30.11.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно