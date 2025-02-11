(Лешина) Варвара Яковлева 29.11.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

(Лешина) Варвара Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 29.11.1876, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Лешин Яков Савельев1842 г.р.
Мать
Лешина Варвара АндрееваДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1876

Отец: Лешин Яков Савельев

Мать: Лешина Варвара Андреева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Крещение
30.11.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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