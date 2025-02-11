Лешин Яков Савельев 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешин Яков Савельев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1842, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Мать
Прасковья Степанова1813 г.р.
Отец
Савелий Кузьмин1810 г.р.
Супруги
Лешина Варвара АндрееваДо 1853 г.р.
Дети
(Лешина) Анастасия Яковлева16.12.1871 г.р.
Лешин Степан Яковлев26.07.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Савелий Кузьмин

Мать: Прасковья Степанова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лешина Варвара Андреева

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

35

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

35

Рождение ребёнка
16.12.1871

Дочь: (Лешина) Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Лешина Варвара Андреева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
26.07.1874

Сын: Лешин Степан Яковлев

Мать ребёнка: Лешина Варвара Андреева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
29.11.1876

Дочь: (Лешина) Варвара Яковлева

Мать ребёнка: Лешина Варвара Андреева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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