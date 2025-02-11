Лешин Яков Савельев
мужской, родился 1842, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
МатьПрасковья Степанова1813 г.р.
ОтецСавелий Кузьмин1810 г.р.
Супруги
Лешина Варвара АндрееваДо 1853 г.р.
Дети
(Лешина) Анастасия Яковлева16.12.1871 г.р.
Лешин Степан Яковлев26.07.1874 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Савелий Кузьмин
Мать: Прасковья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лешина Варвара Андреева
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
16.12.1871
Дочь: (Лешина) Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Лешина Варвара Андреева
Рождение ребёнка
26.07.1874
Сын: Лешин Степан Яковлев
Мать ребёнка: Лешина Варвара Андреева
Рождение ребёнка
29.11.1876
Дочь: (Лешина) Варвара Яковлева
Мать ребёнка: Лешина Варвара Андреева
Смерть
Неизвестно