Лешина Варвара Андреева До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Лешина Варвара Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Лешин Яков Савельев1842 г.р.
Дети
(Лешина) Анастасия Яковлева16.12.1871 г.р.
Лешин Степан Яковлев26.07.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лешин Яков Савельев

Рождение ребёнка
16.12.1871

Дочь: (Лешина) Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Лешин Яков Савельев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
26.07.1874

Сын: Лешин Степан Яковлев

Отец ребёнка: Лешин Яков Савельев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
29.11.1876

Дочь: (Лешина) Варвара Яковлева

Отец ребёнка: Лешин Яков Савельев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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