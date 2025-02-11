Лешина Варвара Андреева
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Лешин Яков Савельев1842 г.р.
Дети
(Лешина) Анастасия Яковлева16.12.1871 г.р.
Лешин Степан Яковлев26.07.1874 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лешин Яков Савельев
Рождение ребёнка
16.12.1871
Дочь: (Лешина) Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Лешин Яков Савельев
Рождение ребёнка
26.07.1874
Сын: Лешин Степан Яковлев
Отец ребёнка: Лешин Яков Савельев
Рождение ребёнка
29.11.1876
Дочь: (Лешина) Варвара Яковлева
Отец ребёнка: Лешин Яков Савельев
Смерть
Неизвестно