Горенский Максим Харламович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_7/F_50_7_0062/F_50_7_0062-0190.jpg
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Сучкова Феврония Максимовна
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.84 Изображение №: 615 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248823117&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Ксения Максимовна
Смерть
Неизвестно