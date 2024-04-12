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Горенский Максим Харламович

Место рождения

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Горенский Харлам Иванович

Мать: Горенская Маремьяна Даниловна

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_7/F_50_7_0062/F_50_7_0062-0190.jpg
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Сучкова Феврония Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.84 Изображение №: 615 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248823117&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Ксения Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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