Горенская Маремьяна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1799
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
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Бракосочетание
Неизвестно