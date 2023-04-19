Горенская Маремьяна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горенская Маремьяна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1799
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/-jYIk87uGIJkBA/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_7/F_50_7_0062/F_50_7_0062-0190.jpg
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горенский Харлам Иванович

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