Семенова (Горенская) Ксения Максимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горенский Максим Харламович
Бракосочетание
21.01.1837 ст.
Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.106 Изображение №: 55 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248658496&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Смерть
Неизвестно