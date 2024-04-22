Семенова (Горенская) Ксения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Горенская) Ксения Максимовна

Место рождения

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1788 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горенский Максим Харламович

Мать: не указана

Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
21.01.1837 ст.

Муж: Семенов Игнатий Иосифович

Еловое, Тайшетский район, Иркутская область
ГАКК Ф.694 Оп.1 Д.106 Изображение №: 55 https://catalog.krasarh.ru/private/imageViewer/show?objectId=248658496&attributeId=2097&serial=1&group=1243&ext=.pdf
Смерть
Неизвестно
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