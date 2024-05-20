Иващенко (Голодная) Татьяна Степановна 04.01.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иващенко (Голодная) Татьяна Степановна

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

04.01.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1848

Отец: Голодный Степан Артемович

Мать: Голодная (Бабешка) Харитина Кононовна

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна

Отец ребёнка: Иващенко Евстафий Тимофеевич

Черняховка, Чернігівська область
Бракосочетание
16.01.1866

Муж: Иващенко Евстафий Тимофеевич

Березанка, Чернігівська область
у Евстафия второй брак, у Татьяны первый
Рождение ребёнка
21.10.1868

Дочь: Иващенко Параскева Евстафьевна

Отец ребёнка: Иващенко Евстафий Тимофеевич

Черняховка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Черняховка, Чернігівська область

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