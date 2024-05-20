Иващенко (Голодная) Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рождения04.01.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1848
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна
Отец ребёнка: Иващенко Евстафий Тимофеевич
Бракосочетание
16.01.1866
у Евстафия второй брак, у Татьяны первый
Рождение ребёнка
21.10.1868
Дочь: Иващенко Параскева Евстафьевна
Отец ребёнка: Иващенко Евстафий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно