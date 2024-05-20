Иващенко Евстафий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения20.09.1836
Дата смерти26.01.1866
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1836
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна
Мать ребёнка: Иващенко (Голодная) Татьяна Степановна
Бракосочетание
16.01.1866
Березанка, Чернігівська область
у Евстафия второй брак, у Татьяны первый
Смерть
26.01.1866
Рождение ребёнка
21.10.1868
Дочь: Иващенко Параскева Евстафьевна
Мать ребёнка: Иващенко (Голодная) Татьяна Степановна