Иващенко Евстафий Тимофеевич 20.09.1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иващенко Евстафий Тимофеевич

Место рождения

Черняховка, Чернігівська область

Дата рождения

20.09.1836

Дата смерти

26.01.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1836

Отец: Иващенко Тимофей Ефимович

Мать: Иващенко Матрона Федоровна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Назаренко (Иващенко) Ульяна Евстафьевна

Мать ребёнка: Иващенко (Голодная) Татьяна Степановна

Черняховка, Чернігівська область
Бракосочетание
16.01.1866

Жена: Иващенко (Голодная) Татьяна Степановна

Березанка, Чернігівська область
у Евстафия второй брак, у Татьяны первый
Смерть
26.01.1866
Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.10.1868

Дочь: Иващенко Параскева Евстафьевна

Мать ребёнка: Иващенко (Голодная) Татьяна Степановна

Черняховка, Чернігівська область

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