Голодный Георгий Степанович 05.04.1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голодный Георгий Степанович

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

05.04.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1853

Отец: Голодный Степан Артемович

Мать: Голодная (Бабешка) Харитина Кононовна

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голодная Капитолина

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Голодная Васса Георгиевна

Мать ребёнка: Голодная Капитолина

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.07.1877

Дочь: Голодная Ульяна Георгиевна

Мать ребёнка: Голодная Капитолина

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Голодный Евстигней Георгиевич

Мать ребёнка: Голодная Капитолина

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.02.1883

Дочь: Голодная Антонина Георгиевна

Мать ребёнка: Голодная Капитолина

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.05.1884

Дочь: Голодная Гликерия Георгиевна

Мать ребёнка: Голодная Капитолина

Березанка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.07.1885

Дочь: Голодная Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Голодная Капитолина

Березанка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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