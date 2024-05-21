Голодный Георгий Степанович
Место рождения
Дата рождения05.04.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1853
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голодная Капитолина
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Голодная Васса Георгиевна
Мать ребёнка: Голодная Капитолина
Рождение ребёнка
07.07.1877
Дочь: Голодная Ульяна Георгиевна
Мать ребёнка: Голодная Капитолина
Рождение ребёнка
1880
Сын: Голодный Евстигней Георгиевич
Мать ребёнка: Голодная Капитолина
Рождение ребёнка
16.02.1883
Дочь: Голодная Антонина Георгиевна
Мать ребёнка: Голодная Капитолина
Рождение ребёнка
13.05.1884
Дочь: Голодная Гликерия Георгиевна
Мать ребёнка: Голодная Капитолина
Рождение ребёнка
10.07.1885
Дочь: Голодная Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Голодная Капитолина
Смерть
Неизвестно