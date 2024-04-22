(Смурова) Агафья Артемьевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1828
Рождение ребёнка
11.01.1851
Сын: Сальников Павел Трофимович
Отец ребёнка: Сальников Трофим Степанович
Рождение ребёнка
14.06.1852
Сын: Сальников Петр Трофимович
Отец ребёнка: Сальников Трофим Степанович
Рождение ребёнка
18.02.1856
Дочь: Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Сальников Трофим Степанович
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Прасковья Трофимовна
Отец ребёнка: Сальников Трофим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно