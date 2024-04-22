(Смурова) Агафья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Смурова) Агафья Артемьевна

Место рождения

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.02.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1828

Отец: Смуров Артемий Кузьмич

Мать: Смурова Стефанида Федоровна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.01.1851

Сын: Сальников Павел Трофимович

Отец ребёнка: Сальников Трофим Степанович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.06.1852

Сын: Сальников Петр Трофимович

Отец ребёнка: Сальников Трофим Степанович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.02.1856

Дочь: Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Сальников Трофим Степанович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Прасковья Трофимовна

Отец ребёнка: Сальников Трофим Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Трофим Степанович

Смерть
Неизвестно
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