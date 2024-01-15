Смурова Стефанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова Стефанида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1826

Дочь: Марфа Артемьевна

Отец ребёнка: Смуров Артемий Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.02.1828

Дочь: Агафья Артемьевна

Отец ребёнка: Смуров Артемий Кузьмич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.01.1840

Муж: Смуров Артемий Кузьмич

Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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