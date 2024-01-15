Смурова Стефанида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1826
Дочь: Марфа Артемьевна
Отец ребёнка: Смуров Артемий Кузьмич
Рождение ребёнка
08.02.1828
Дочь: Агафья Артемьевна
Отец ребёнка: Смуров Артемий Кузьмич
Бракосочетание
28.01.1840
Посолодино, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно