Сальников Трофим Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти05.01.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1851
Сын: Сальников Павел Трофимович
Мать ребёнка: Агафья Артемьевна
Рождение ребёнка
14.06.1852
Сын: Сальников Петр Трофимович
Мать ребёнка: Агафья Артемьевна
Рождение ребёнка
18.02.1856
Дочь: Дарья Трофимовна
Мать ребёнка: Агафья Артемьевна
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Прасковья Трофимовна
Мать ребёнка: Агафья Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Артемьевна
Смерть
05.01.1892
Причина смерти: от старости