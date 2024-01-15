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Сальников Трофим Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

05.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1851

Сын: Сальников Павел Трофимович

Мать ребёнка: Агафья Артемьевна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.06.1852

Сын: Сальников Петр Трофимович

Мать ребёнка: Агафья Артемьевна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.02.1856

Дочь: Дарья Трофимовна

Мать ребёнка: Агафья Артемьевна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Прасковья Трофимовна

Мать ребёнка: Агафья Артемьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Артемьевна

Смерть
05.01.1892
Причина смерти: от старости
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