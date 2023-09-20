Логинова Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

01.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Логинов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Логинов Павел Николаевич

москва
Рождение ребёнка
1917

Сын: Логинов Александр Павлович

Отец ребёнка: Логинов Павел Николаевич

Рождение ребёнка
28.01.1922

Сын: Логинов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Логинов Павел Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Павел Николаевич

Смерть
01.01.1963
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