Логинова Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти01.01.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Логинов Павел Николаевич
москва
Рождение ребёнка
1917
Сын: Логинов Александр Павлович
Отец ребёнка: Логинов Павел Николаевич
Рождение ребёнка
28.01.1922
Отец ребёнка: Логинов Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1963