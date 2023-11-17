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Логинов Андрей Павлович
Логинов Андрей Павлович
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Древо
Место рождения
москва
Дата рождения
1912
Дата смерти
1990
Пол
Мужской
Отец
Логинов Павел Николаевич
Мать
Логинова Матрена Ивановна
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец:
Логинов Павел Николаевич
Мать:
Логинова Матрена Ивановна
москва
Смерть
1990
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