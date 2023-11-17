Логинов Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Андрей Павлович

Место рождения

москва

Дата рождения

1912

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Логинов Павел Николаевич

Мать: Логинова Матрена Ивановна

москва
Смерть
1990
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