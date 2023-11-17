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Логинов Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Логинов Павел Николаевич

Мать: Логинова Матрена Ивановна

Смерть
1976
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