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Краснощекова - Спирина Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1931

Дата смерти

22.09.2019

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1931

Отец: Краснощеков Ефим

Мать: Краснощекова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Борис Ефимович

Рождение ребёнка
23.07.1955

Дочь: Спирина - Кувшинова Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Спирин Борис Ефимович

Рождение ребёнка
10.09.1957

Сын: Спирин Виктор Борисович

Отец ребёнка: Спирин Борис Ефимович

Рождение ребёнка
04.03.1965

Дочь: Спирина- Фомина Нина Борисовна

Отец ребёнка: Спирин Борис Ефимович

Смерть
22.09.2019

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