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Спирин Виктор Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1957

Дата смерти

06.10.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1957

Отец: Спирин Борис Ефимович

Мать: Краснощекова - Спирина Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карандаева Ираида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина-Ведерникова Ольга

Рождение ребёнка
29.11.1982

Сын: Спирин Валентин Викторович

Мать ребёнка: Спирина-Ведерникова Ольга

Рождение ребёнка
09.12.1983

Сын: Спирин Андрей Викторович

Мать ребёнка: Спирина-Ведерникова Ольга

Смерть
06.10.2022

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