Спирин Виктор Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1957
Дата смерти06.10.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карандаева Ираида
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1982
Сын: Спирин Валентин Викторович
Мать ребёнка: Спирина-Ведерникова Ольга
Рождение ребёнка
09.12.1983
Мать ребёнка: Спирина-Ведерникова Ольга
Смерть
06.10.2022