Сухарева Надежда Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухарев Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пермякова Нина Викторовна
Отец ребёнка: Сухарев Виктор Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нохрина Елена Викторовна
Отец ребёнка: Сухарев Виктор Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русина Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Сухарев Виктор Макарович
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Журавлёва Вера Викторовна
Отец ребёнка: Сухарев Виктор Макарович
Смерть
2004