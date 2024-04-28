Сухарева Надежда Кузьминична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухарева Надежда Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухарев Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пермякова Нина Викторовна

Отец ребёнка: Сухарев Виктор Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нохрина Елена Викторовна

Отец ребёнка: Сухарев Виктор Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русина Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Сухарев Виктор Макарович

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Журавлёва Вера Викторовна

Отец ребёнка: Сухарев Виктор Макарович

Смерть
2004

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