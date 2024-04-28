Журавлёва Вера Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
Дата смерти1993
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Рождение ребёнка
23.04.1979
Сын: Журавлёв Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Журавлёв Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
24.08.1980
Сын: Журавлёв Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Журавлёв Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
26.08.1983
Дочь: Журавлёва Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Журавлёв Михаил Алексеевич
Смерть
1993