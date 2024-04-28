Журавлёва Вера Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва Вера Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Сухарев Виктор Макарович

Мать: Сухарева Надежда Кузьминична

Рождение ребёнка
23.04.1979

Сын: Журавлёв Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Журавлёв Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
24.08.1980

Сын: Журавлёв Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Журавлёв Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
26.08.1983

Дочь: Журавлёва Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Журавлёв Михаил Алексеевич

Смерть
1993

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