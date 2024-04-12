Бессалый Стефан (Степан) Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессалый Стефан (Степан) Архипович

Место рождения

Петровская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

17.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Бессалый Архип

Мать: не указана

Петровская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Бессалая Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Бессалая Раиса Федоровна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Бессалая Ефросинья Стефановна

Мать ребёнка: Бессалая Раиса Федоровна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бессалый Леонид Стефанович

Мать ребёнка: Бессалая Раиса Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1935

Дочь: Любовь Стефановна

Мать ребёнка: Бессалая Раиса Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1937

Дочь: Антонина Стефановна

Мать ребёнка: Бессалая Раиса Федоровна

Рождение ребёнка
26.03.1939

Дочь: Погорелая Надежда Стефановна

Мать ребёнка: Бессалая Раиса Федоровна

Рождение ребёнка
28.11.1941

Дочь: Кухаренко Вера Стефановна

Мать ребёнка: Бессалая Раиса Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессалая Раиса Федоровна

Смерть
17.12.1941
Севастополь, Украинская ССР
Последнее место службы: 2 стрелковая дивизия. Дата выбытия: 17.12.1941 г. - убит. Первичное место захоронения: Крымская АССР, г. Севастополь, Французское кладбище.
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