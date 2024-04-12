Бессалый Стефан (Степан) Архипович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти17.12.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Бессалый Архип
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Бессалая Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Бессалая Раиса Федоровна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Бессалая Ефросинья Стефановна
Мать ребёнка: Бессалая Раиса Федоровна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Бессалый Леонид Стефанович
Мать ребёнка: Бессалая Раиса Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1935
Дочь: Любовь Стефановна
Мать ребёнка: Бессалая Раиса Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1937
Дочь: Антонина Стефановна
Мать ребёнка: Бессалая Раиса Федоровна
Рождение ребёнка
26.03.1939
Дочь: Погорелая Надежда Стефановна
Мать ребёнка: Бессалая Раиса Федоровна
Рождение ребёнка
28.11.1941
Дочь: Кухаренко Вера Стефановна
Мать ребёнка: Бессалая Раиса Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бессалая Раиса Федоровна
Смерть
17.12.1941
Севастополь, Украинская ССР
Последнее место службы: 2 стрелковая дивизия. Дата выбытия: 17.12.1941 г. - убит. Первичное место захоронения: Крымская АССР, г. Севастополь, Французское кладбище.