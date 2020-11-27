Погорелая (Бессалая) Надежда Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погорелая (Бессалая) Надежда Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1939

Дата смерти

27.11.2020

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1939

Отец: Бессалый Стефан (Степан) Архипович

Мать: Бессалая Раиса Федоровна

Рождение ребёнка
22.12.1960

Дочь: Леонова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Погорелый Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
04.08.1962

Сын: Погорелый Геннадий Анатольевич

Отец ребёнка: Погорелый Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
02.04.1965

Дочь: Буйтова Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Погорелый Анатолий Александрович

Водный, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погорелый Анатолий Александрович

Смерть
27.11.2020
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