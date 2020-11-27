Погорелая (Бессалая) Надежда Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1939
Дата смерти27.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1939
Рождение ребёнка
22.12.1960
Дочь: Леонова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Погорелый Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
04.08.1962
Сын: Погорелый Геннадий Анатольевич
Отец ребёнка: Погорелый Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
02.04.1965
Дочь: Буйтова Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Погорелый Анатолий Александрович
Водный, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.2020