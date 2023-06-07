Бессалая (Кушвид) Раиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессалая (Кушвид) Раиса Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Кушвид Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Бессалая Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Бессалый Стефан (Степан) Архипович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Бессалая Ефросинья Стефановна

Отец ребёнка: Бессалый Стефан (Степан) Архипович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бессалый Леонид Стефанович

Отец ребёнка: Бессалый Стефан (Степан) Архипович

Рождение ребёнка
01.01.1935

Дочь: Любовь Стефановна

Отец ребёнка: Бессалый Стефан (Степан) Архипович

Рождение ребёнка
01.01.1937

Дочь: Антонина Стефановна

Отец ребёнка: Бессалый Стефан (Степан) Архипович

Рождение ребёнка
26.03.1939

Дочь: Погорелая Надежда Стефановна

Отец ребёнка: Бессалый Стефан (Степан) Архипович

Рождение ребёнка
28.11.1941

Дочь: Кухаренко Вера Стефановна

Отец ребёнка: Бессалый Стефан (Степан) Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессалый Стефан (Степан) Архипович

Смерть
1984
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