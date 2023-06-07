Бессалая (Кушвид) Раиса Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Кушвид Фёдор
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Бессалая Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Бессалый Стефан (Степан) Архипович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Бессалая Ефросинья Стефановна
Отец ребёнка: Бессалый Стефан (Степан) Архипович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Бессалый Леонид Стефанович
Отец ребёнка: Бессалый Стефан (Степан) Архипович
Рождение ребёнка
01.01.1935
Дочь: Любовь Стефановна
Отец ребёнка: Бессалый Стефан (Степан) Архипович
Рождение ребёнка
01.01.1937
Дочь: Антонина Стефановна
Отец ребёнка: Бессалый Стефан (Степан) Архипович
Рождение ребёнка
26.03.1939
Дочь: Погорелая Надежда Стефановна
Отец ребёнка: Бессалый Стефан (Степан) Архипович
Рождение ребёнка
28.11.1941
Дочь: Кухаренко Вера Стефановна
Отец ребёнка: Бессалый Стефан (Степан) Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984