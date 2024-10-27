Артемьев Дмитрий Иванович 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Артемьев Дмитрий Иванович

Место рождения

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

25.10.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Артемьев Иван Архипович

Мать: Артемьева Варвара Леонтьевна

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.09.1790

Дочь: (Артемьева) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Артемьева Акулина Фаддеевна

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Артемьев Никифор Дмитриевич

Мать ребёнка: Артемьева Акулина Фаддеевна

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
15.10.1800

Сын: Артемьев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Артемьева Акулина Фаддеевна

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
25.10.1845
Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

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