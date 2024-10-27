Артемьев Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти25.10.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
08.09.1790
Дочь: (Артемьева) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Артемьева Акулина Фаддеевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Артемьев Никифор Дмитриевич
Мать ребёнка: Артемьева Акулина Фаддеевна
Рождение ребёнка
15.10.1800
Мать ребёнка: Артемьева Акулина Фаддеевна
Смерть
25.10.1845