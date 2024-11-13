Артемьева Варвара Леонтьевна 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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Артемьева Варвара Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Иван Архипович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Артемьева) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Артемьев Иван Архипович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Артемьева) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Артемьев Иван Архипович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Артемьев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Артемьев Иван Архипович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Артемьева) Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Артемьев Иван Архипович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Артемьев Иван Иванович

Отец ребёнка: Артемьев Иван Архипович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Сапожникова (Артемьева) Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Артемьев Иван Архипович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1792

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