Артемьева Варвара Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Артемьева) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Артемьев Иван Архипович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Артемьева) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Артемьев Иван Архипович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Артемьев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Артемьев Иван Архипович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Артемьева) Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Артемьев Иван Архипович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Артемьев Иван Архипович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Сапожникова (Артемьева) Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Артемьев Иван Архипович
Смерть
1792