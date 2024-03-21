Ремнева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремнева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Ремнева) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абалишина (Ремнева) Валентина

Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ремнева) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович

Рождение ребёнка
24.01.1938

Сын: Ременев Владимир

Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович

Смерть
1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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