Ремнева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Ремнева) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абалишина (Ремнева) Валентина
Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ремнева) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович
Рождение ребёнка
24.01.1938
Сын: Ременев Владимир
Отец ребёнка: Ремнев Василий Федорович
Смерть
1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно