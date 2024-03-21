(Ремнева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ремнева) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ремнев Василий Федорович

Мать: Ремнева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2020
Похороны
Неизвестно

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