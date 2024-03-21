Абалишина (Ремнева) Валентина
Место рожденияКалининская обл. Кувшиновского района деревня Сидорково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ремнев Василий Федорович
Мать: Ремнева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ремнева) Галина
Отец ребёнка: Абалишин Юрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абалишин Николай
Отец ребёнка: Абалишин Юрий Иванович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость