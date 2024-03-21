Абалишина (Ремнева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абалишина (Ремнева) Валентина

Место рождения

Калининская обл. Кувшиновского района деревня Сидорково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ремнев Василий Федорович

Мать: Ремнева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ремнева) Галина

Отец ребёнка: Абалишин Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абалишин Николай

Отец ребёнка: Абалишин Юрий Иванович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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