Абалишин Юрий Иванович
Место рожденияСССР, Ленинград
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ремнева) Галина
Мать ребёнка: Абалишина (Ремнева) Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абалишин Николай
Мать ребёнка: Абалишина (Ремнева) Валентина
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно