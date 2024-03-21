Абалишин Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абалишин Юрий Иванович

Место рождения

СССР, Ленинград

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ремнева) Галина

Мать ребёнка: Абалишина (Ремнева) Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абалишин Николай

Мать ребёнка: Абалишина (Ремнева) Валентина

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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