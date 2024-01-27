Сысоева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Сысоев Susoev Маркел Васильевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Петрович

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1842

Сын: Сысоев Susoev Мартын Васильевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Петрович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Сысоев Susoev Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Петрович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1850

Сын: Сысоев Susoev Прохор Васильевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Петрович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Susoev Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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