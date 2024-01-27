Сысоева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Сысоев Susoev Маркел Васильевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Петрович
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1842
Сын: Сысоев Susoev Мартын Васильевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Петрович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сысоев Susoev Иван Васильевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Петрович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1850
Сын: Сысоев Susoev Прохор Васильевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Василий Петрович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно