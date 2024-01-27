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Сысоев Susoev Маркел Васильевич

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Сысоев Susoev Василий Петрович

Мать: Сысоева Елена

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1867

Сын: Сысоев Susoev Илья Маркелович

Мать ребёнка: Сысоева Улита Егоровна

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1872

Сын: Сысоев Susoev Михаил Маркелович

Мать ребёнка: Сысоева Улита Егоровна

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1873

Сын: Сысоев Susoev Иван Маркелович

Мать ребёнка: Сысоева Улита Егоровна

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анастасия Маркеловна

Мать ребёнка: Сысоева Улита Егоровна

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1959

Сын: Сысоев Susoev Леонтий Маркелович

Мать ребёнка: Сысоева Улита Егоровна

Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Смерть
Неизвестно
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