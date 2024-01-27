Сысоев Susoev Маркел Васильевич
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Сысоев Susoev Василий Петрович
Мать: Сысоева Елена
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1867
Сын: Сысоев Susoev Илья Маркелович
Мать ребёнка: Сысоева Улита Егоровна
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1872
Сын: Сысоев Susoev Михаил Маркелович
Мать ребёнка: Сысоева Улита Егоровна
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1873
Сын: Сысоев Susoev Иван Маркелович
Мать ребёнка: Сысоева Улита Егоровна
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анастасия Маркеловна
Мать ребёнка: Сысоева Улита Егоровна
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Рождение ребёнка
1959
Сын: Сысоев Susoev Леонтий Маркелович
Мать ребёнка: Сысоева Улита Егоровна
Российская империя, Елисаветпольская губерния, село Маразы
Смерть
Неизвестно